Сильнейшие не сдаются: россияне продолжают подготовку к Играм и ждут объяснений

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Олимпиада-2018 33 минуты назад
Сильнейшие не сдаются: россияне продолжают подготовку к Играм и ждут объясненийЧитайте нас в Telegram
Международный олимпийский комитет опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, допущенных на Олимпиаду. Им запрещена любая публичная демонстрация флага и национальной символики, исполнение гимна. Триколор можно развернуть разве что в спальне и так, чтобы никто не видел. Причем это требование о спальне написано особо. Любые альтернативные церемонии и празднования также под запретом. Каждый российский спортсмен обязан будет подписаться под этими правилами, а за любое нарушение атлет может быть снят с соревнований. Отдельно прописано, что репост или ретвит любой национальной спортивной символики во всех соцсетях запрещен. За кого мы будем болеть на соревнованиях? И кого будем поддерживать за их пределами?
Сильнейшие не сдаются. Даже те, у кого нет приглашения на Игры, тренируются с основной командой. Надеются и ждут. Ждут ответа на вопрос, почему не пустили. Наш Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион, написал в МОК открытое письмо. В допинговых скандалах замешан не был, к разбирательствам не привлекался, а в Корею почему-то нельзя.
За себя и за того парня Виктора Ана, с которым в Сочи были лучшими в эстафете, едет биться другой олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов. "Боевой настрой, боевой дух, ехать бороться до конца, отстаивать честь наших, так мерзко, подло и необъяснимо отстраненных спортсменов, — говорит он. — Постараемся, сделаем все возможное и невозможное, чтобы встать на этот тяжелый и выстраданный для нас пьедестал почета".
МОК изощренно разбил несколько пар российских фигуристов. Дуэты, где двое — единое целое. Они и на интервью идут за руки. Саша Степанова и Иван Букин. Ему приглашение не дали. "Это была бы для нас первая Олимпиада, — отмечает двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Степанова. — Мы ее воспринимали как опыт, как праздник, что мы туда едем, мы хотели ощутить это все".
"Никаких объяснений — ничего нет, хочется узнать причины, под какой из 17 критериев мы попадаем с Ксюшей Столбовой, интересно это узнать", — добавляет двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Иван Букин.
У олимпийской чемпионки Ксении Столбовой тоже нет приглашения в Корею, и что в Корее без нее делать партнеру Федору Климову?! Но будет в Пхенчхане едва ли не главное украшение Игр — соперничество наших одиночниц Евгении Медведевой и Алины Загитовой. В строю — чемпионы и призеры европейского первенства Тарасова — Морозов и Забияка — Энберт.
"Стараемся показать лучшее, порадовать зрителя и будем очень рады, если за нас будут болеть и поддерживать", — говорит бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Энберт.
Судя по Instagram, с какой-то удвоенной энергией готовятся к поездке в Корею наши лыжники. Да, будет трудно без Сергея Устюгова, но за медали по силам побороться Александру Большунову, Алексею Червоткину. Отличные шансы на пьедестал в сноуборде, как у мужчин, так и у женщин. Семейная пара Вик Уайлд — двукратный олимпийский чемпион — и его супруга — бронзовый призер игр Алена Заварзина — приглашение получили. Вот, какие эмоциональные сообщения спортсменка адресует недругам в Интернете: "Запомнят только тех, кто поедет и надерет им ж**у, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно!".
169 допущенных спортсменов уже начали получать эту нейтральную форму — атлетов олимпийцев из России. Примерка у бобслеистов. Но команду чиновники МОК проредили сильно. Приглашений нет у основных разгоняющих. На первый план выходят те, кто пока оставался в тени. Обещают не подвести. "Год назад на Кубке мира у нас было 0,12 до третьего места, — напоминает бронзовый призер чемпионата России по бобслею Надежда Сергеева. — Тут 4 заезда у нас, два2 дня соревнований. У нас есть все шансы бороться. Мы туда едем не на показ мод, а защищать честь страны".
Олимпийским атлетам из России в Корею собирают два чемодана с одеждой. В одном – куртки, брюки, шапки, перчатки в нейтральных цветах. В другом — одежда с национальным флагом. Есть надежда, что форму с триколором им разрешат надеть хотя бы на церемонию закрытия Олимпийских игр. А пока серым скотчем заклеены национальные флаги на сумках.
Ни намека на Россию по требованию МОК не будет и на санях бобслеистов. "Все, что связано с российской символикой, они убирали, вплоть до снежинок: они считают, что снежинки — это атрибут России", — поясняет старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский.
Для акклиматизации поближе к корейским стадионам уже полетели в Японию конькобежцы. До Олимпиады будут готовиться там. Форму национальной сборной не хотят снимать до последнего. "Мне как-то не особо хочется это надевать, но выхода нет", — признается бронзовый призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова.
В Хабаровске, от которого до Пхенчхана рукой подать, тренируется женская сборная по хоккею. В составе — главная звезда команды Людмила Белякова. "Настрой самый боевой, должны показать все, что умеем, все, что можем", — говорит она.
Разумеется, все ждут "золота" от мужской хоккейной команды. Состав тренерский штаб объявил накануне. А вот в зрелищном биатлоне мы впервые за 50 лет не сможем принять участие в эстафетах — ни в женской, ни в мужской: просто не хватит спортсменов. Команда практически обезглавлена. Болельщики их и на трассах, и в суде поддерживают. В Женеву специально прилетели. Там дисквалифицированные атлеты сейчас пытаются отстоять свое честное имя. Поданы десятки апелляций.
Сегодня рассматривали дела олимпийских чемпионов Александра Легкова и Никиты Крюкова. Отстраненные атлеты просят болеть за тех наших, которые в Корею все-таки едут. Чтобы быть быстрее, выше, сильнее, им сейчас как никогда нужна поддержка. До первых стартов — всего две недели.
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