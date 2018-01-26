"Россия" предупредила о продаже фальшивых билетов в Мексику

Авиакомпания "Россия" предупредила желающих отдохнуть в Мексике о продаже рядом туроператоров недействительных билетов на чартеры в Канкун. Ростуризм и Росавиация обсудили происходящее на экстренном совещании.

По данным ТАСС, это касается туроператора "Анекс-тур" – таким образом он пытается шантажировать "Россию", чтобы вынудить ее перевезти своих клиентов, хотя она этого делать не должна: согласно правилам, в Мексику и из нее пассажиры должны летать одной и той же иностранной компанией. При этом разрешения на передачу пассажиров от одного авиаперевозчика другому у туроператора не было, а сама компания продавала не обеспеченные авиаперевозкой путевки.

Как сообщили в Ростуризме, в итоге туристов перевезет Azur Air.