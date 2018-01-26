Суд арестовал тайного кукловода секты бога Кузи

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Бог Кузя 53 минуты назад
Суд арестовал тайного кукловода секты бога КузиЧитайте нас в Telegram
Тверской суд Москвы отправил под арест Юрия Цукермана, которого считают теневым лидером секты бога Кузи. Его обвиняют в преступлении неслыханной дерзости: Цукерман вывел со счетов МВД 215 миллионов рублей. Деньги, конфискованные у сектантов, хранились как вещественное доказательство по делу бога-самозванца и его помощниц.
На скамье подсудимых закутанный как мумия человек. Из-под капюшона, бейсболки и медицинской маски не торчит даже кончик носа.
Новый виток детективной истории о секте бога Кузи привел к целой спецоперации в деревне Рассудово в Новой Москве. Человек на полу — Юрий Ананченко, он же Цукерман, по некоторым данным, серый кардинал и тайный кукловод одной из самых странных и жестоких тоталитарных сект, получившей широкую известность как секта бога Кузи.
"Был задержан 59-летний житель Омска, который находился в розыске по уголовному делу, возбужденному по факту хищения 215 миллионов рублей", — сообщил официальный представитель МВД России.
На след Цукермана, долгие годы остававшегося в тени, следователи вышли после допросов его бывшей жены Жанны Фролушкиной. Она, в свою очередь, играла роль помощницы и спутницы Андрея Попова, объявившего себя живым богом.
2014 год, обыски в квартирах, которые занимали сектанты. Люди, которым удалось вырваться, утверждали, что здесь их жестоко избивали, заставляли продавать имущество, а еще побираться под видом православных послушников и даже священнослужителей. Но рясы были бутафорскими — все деньги приносили на квартиры, принадлежавшие той же Фролушкиной. Полиция изъяла 240 миллионов рублей и 150 тысяч долларов в картонных коробках.
"Я знаю, что это деньги, которые были собраны адептами на православных выставках, и хранились у Попова в квартире", — рассказывает Ольга Францева, бывший адепт секты.
Но через полгода после ареста Кузи права на деньги предъявил бывший муж Фролушкиной Цукерман. Следствие считает, что он мог быть в секте кем-то вроде финансового директора. Однако сам Цукерман утверждал, что просто отдал коробки с наличными на хранение. В мае 2016 году Химкинский суд удивительно легко вынес решение в его пользу, и 215 миллионов мгновенно ушли со счетов МВД.
Два процесса сегодня начались практически одновременно. В Пресненском суде идет рассмотрение по существу дела о мошенничестве Андрея Попова (он же бог Кузя) и нескольких его подельников, в том числе, Фролушкиной. А в Тверском суде — избрание меры пресечения для задержанного Цукермана-Акинченко. Его обвиняют в хищении вещественных доказательств. Потерпевшим в этом деле признано столичное ГУ МВД.
Решение об аресте Цукермана было принято уже в темноте, когда сам суд для посетителей давно закрылся. Когда закончится эта эпопея, которая обрастает все новыми эпизодами с похищенными миллионами, пока, как говорится, лишь одному богу известно, причем, явно не Кузе.
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