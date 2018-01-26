Порошенко поблагодарил Тиллерсона за антироссийские санкции

В швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко переговорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и поблагодарил шефа американской дипломатии за новые антироссийские санкции, которые коснулись 21 человека и 9 компаний, и назвал их эффективными. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя это, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил Газете.Ru, что ответ на ограничения, который "избавит нас от этой чумы", был заранее подготовлен. Незаконные санкции снижают привлекательность российского ОПК для инвесторов, добавил он.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков высказал мнение, что при помощи санкций и шантажа Россию пытаются подтолкнуть к ведению прозападной политики. По мнению депутата-коммуниста, Москву пытаются представить в негативном свете, а Вашингтон взял "курс на длинный антироссийский "забег".

Единоросс Сергей Неверов, находящийся в санкционном списке с 2014-го, отметил, что подобные шаги американцев не способствуют налаживанию двусторонних отношений и партнерскому диалогу, а также являются попыткой не допустить многополярности в мире. "Сильная Россия раздражает американское правительство", — констатировал он.

Расширение санкций Минфин США объяснил "российской оккупацией Крыма" и необходимостью "оказания давления" для полной имплементации "Минска".