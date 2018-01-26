В РФ начались работы по созданию гражданского сверхзвукового самолета

В "Объединённой авиастроительной корпорации" заявили, что уже работают над проектом создания сверхзвукового гражданского самолёта. Накануне на авиазаводе в Казани побывал Владимир Путин, который, посмотрев на полёт нового бомбардировщика Ту-160, предложил сделать гражданскую версию этой машины.

Возобновить производство флагмана дальней авиации – стратегического ракетоносца Ту-160 президент России предложил в 2015-м году. Менее чем за три года отечественные инженеры создали новую машину. Внешне планер – похож на своего предшественника, зато начинка – полностью преобразилась.

Радиоэлектронное оборудование, навигационный комплекс, авионика – большинство систем были созданы специально для этого проекта, чтобы повысить его боевую эффективность. Под Ту-160 реконструировали цеха, освоили новые технологии. Всё это теперь должно работать и на создание перспективных проектов, например, сверхзвукового пассажирского самолёта, который был бы минимум вдвое быстрее обычных лайнеров.



"Надо сделать гражданскую версию. У нас территория огромная. Из Калининграда до Владивостока лететь дальше, чем до Нью-Йорка. Да и из Москвы тоже", — поставил задачу президент.

В "Объединённой авиастроительной корпорации" заверили главу государства в том, что работа в этом направлении уже ведётся. Понятно, что бомбардировщик в пассажирский самолёт никто переделывать не собирается. Но инновационные технические решения, примененные на ракетоносце, обязательно пригодятся и для новых проектов.

"То, что наша авиационная промышленность может сделать сверхзвуковой гражданский самолёт, никаких сомнений нет. Мы это смогли реализовать полвека назад, в общем-то и сейчас всё в наших руках. Скажу более: думаю, что даже справимся с этой задачей без помощи западных партнёров", — полон оптимизма Роман Гусаров, эксперт комитета по транспорту Государственной думы РФ.

Отечественным инженерам дважды удавалось на основе боевых самолётов создавать гражданские. Первый советский реактивный лайнер Ту-104 – это "младший брат" многоцелевого Ту-16, а дальнемагистральный Ту-114 – пассажирская версия ракетоносца Ту-95. Изменения в конструкцию тогда, конечно, пришлось внести серьёзные, однако всё равно, на проекты потратили гораздо меньше сил и средств, чем, если бы создавали их с нуля.

Как утверждалось в фильме 1969 года "Ту-144: Взлёт": "У нас войдёт в привычку обгонять время, обгонять солнце. Мы в 12 часов дня вылетим из Москвы и приземлимся в Монреале в 9 часов утра того же утра и скажем: "всё правильно, так и должно быть".

Успели полетать со сверхзвуком и рядовые пассажиры. Лайнеры, способные выходить на такую скорость появились в 70-х. Первый – детище всё того же конструкторского бюро "Туполева" — Ту-144, второй – англо-французский "Конкорд". Однако оба проекта были свёрнуты. Вердикт – оказались нерентабельны.

"Фирма "Туполев", которая создала Ту-144, вела проработки в направлении административного самолёта, или бизнес-джета, по размерности гораздо меньше, чем Ту-144, но при этом способного преодолевать довольно-таки большие расстояния. Кроме того, компания "Гражданские самолёты Сухого", известная самолётом "Сухой Суперджет 100" также вела проработки по лайнеру "Сухой Суперджет" в сверхзвуковом варианте", — рассказал Олег Пантелеев, руководитель информационно-аналитического агентства "АвиаПорт".

Сегодня все мировые авиапроизводители работают над перспективными проектами будущего. Не исключение – и российские компании. На рынок модели не выходят пока лишь потому, что производители не видят в них перспектив окупиться в короткие сроки. Все ждут технологического прорыва, который помог бы снизить расходы.

"Создание этого самолёта – это огромные деньги. Это десятки миллиардов долларов, и это 10-15 лет работы. Причем, надо понимать, что это создание не только самолёта, но и двигателей для такого самолёта. Которые, в отличие от боевых самолётов, должны держать самолёт гражданский на сверхзвуке в течение всего полёта. То есть в течение нескольких часов. А это задача достаточно сложная", — считает Гусаров.

Кстати, запрос на скоростные самолёты на рынке сейчас есть. Известно, что ещё пятнадцать лет назад далеко не бедные иностранные клиенты из Европы и Ближнего Востока обращались именно в Москву с просьбой сделать для них лайнер, на котором можно от Парижа до Абу-Даби за пару часов долететь можно.

По приблизительным подсчётам одна такая машина может стоить до полутора сотен миллионов евро. Скорее всего, уверены эксперты, подобный самолёт появится сначала в варианте "бизнес-джета" и будет предназначен для клиентов, которым время намного дороже денег.