МОК запретил олимпийцам из России ставить лайки триколору в соцсетях

Международный олимпийский комитет (МОК) после публикации свода правил для представителей России уточнил, что российским атлетам-олимпийцам будет запрещена не просто публичная активность с использованием национальных атрибутов, но под запрет попадет даже лайкание тех постов, которые будут содержать триколоры.

Также россияне не смогут получать в подарок от сторонних лиц национальные флаги и любую другую символику. Более того, развешивание флагов спортсменам из России разрешат не в олимпийской деревне, как сообщалось ранее, а исключительно в собственных спальнях и только после согласования. Представители МОК подчеркивают – важно, чтобы триколор никто не увидел.

За поведением атлетов из России будет следить специальная комиссия, которая перед стартом Олимпийских игр обяжет подписать россиян соответствующую декларацию. В случае нарушения данного свода нарушитель будет лишен аккредитации и выдворен из Пхенчхана.

Напомним, что в состав российской делегации входит 340 человек, из которых 169 – непосредственно спортсмены.