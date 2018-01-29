Журналист проверил, может ли бот-психотерапевт заменить живого врача

Долгое время страдавший от депрессии сотрудник издания Vice Джастин Каффье решил проверить работу приложения Woebot в "Фейсбуке", которое представляет собой "электронного психотерапевта". Журналист больше двух недель общался с искусственным интеллектом в надежде справиться с недугом.

Программа Woebot разработана психологами из Стэнфордского университета. В настоящий момент приложение умеет говорить только по-английски. Первые две недели пользователи могут общаться с ботом бесплатно.

По словам Каффье, сначала робот вел себя излишне игриво. Впрочем, вскоре программа перешла к более серьезным репликам и вопросам. В ходе беседы приложение постоянно подбадривало собеседника, порой, с помощью забавных картинок и анимации. Иногда это выглядело совсем неуместно.

"Думаю, сознайся я в каком-нибудь страшном преступлении, Woebot все равно прислал бы мне забавный стикер или ободрил фразой: "Понимаю вас, в последнее время вы столкнулись с большим количеством трудностей", — отметил Каффье.

Еще одна неприятная особенность Woebot – "доктор" как будто все время забывал, о чем он уже говорил с пациентом, задавая ему одни и те же вопросы по несколько раз.

"Он вел себя как пожилой родственник во время семейного вечера. Мне приходилось повторять ему то, что мы уже обсудили", — пишет журналист.

Впрочем, есть у программы и плюсы: она регулярно сама выходит на связь с пациентом, спрашивая, как у него дела, и хорошо ли больной себя чувствует. Кроме того, вскоре после отказа Каффье продлить общение с ботом за деньги, робот написал, что готов еще немного поговорить с журналистом бесплатно.

В итоге, как ни странно, беседы с Woebot пошли Джастину Каффье на пользу.

"Не знаю, в чем тут дело. Возможно, меня в какой-то момент начали веселить его дурацкие ответы и картинки, которые присылала программа. Или, может, дело в механическом общении, которому удалось обмануть часть моего мозга, отвечавшего за депрессию. Как бы то ни было, спустя две недели пользования программой мое настроение заметно улучшилось", — отметил журналист.