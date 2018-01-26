МИД РФ: нас не запугать отказом в визах США

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало расширение антироссийских санкций США. В заявлении департамента информации и печати внешнеполитического ведомства констатируется, что дополнительные санкции со стороны Вашингтона являются не чем иным, как продолжением попыток политического давления на Москву. Отмечается, что это делается "под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису".

На Смоленской площади подчеркнули, что Белый дом никак не может избавиться от иллюзий, что Россию "можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли возможность отказа от независимого курса страны на международной арене и от отстаивания своих национальных интересов.

В заявлении говорится, что бессмысленная санкционная кампания против России приведет лишь к финансовым потерям для американского бизнеса и демонстрации собственной беспомощности на весь мир.

В Москве считают, что США не смогут скрыть свою роль в майданном перевороте в Киеве и разжигании гражданской войны на Украине.

Не осталось без внимания и то, что за несколько часов до введения санкций американский посол США в России Джон Хантсман опубликовал в газете The Moscow Times статью, в которой ратовал за улучшение двусторонних отношений. Тем самым, по мнению МИД РФ, Госдеп США не поддержал своего представителя в России.

В министерстве иностранных дел РФ резюмировали, что оставляют за собой право на новые ответные санкции.

Ранее сообщалось о том, что антироссийские санкции были введены Вашингтоном как средство давления на Москву для полной имплементации Минских соглашений по Украине.