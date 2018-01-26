"Золотой орел": лучшим фильмом стал "Салют-7"

Фильм "Салют-7" получил премию "Золотой орел". "Салют-7" с Владимиром Вдовиченковым и Павлом Деревянко в главных ролях стал самым успешным российским фильмом. Церемония награждения победителей прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм".

Обращаясь к собравшимся, продюсер картины Сергей Сельянов сказал со сцены: "Спасибо большое всем, кто полюбил наш фильм. Хорошо, когда все заканчивается триумфом". В свою очередь, режиссер ленты Клим Шипенко поблагодарил всю съемочную группу.

Лучшим режиссером был назвал Андрей Звягинцев, снявший выдвинутую на "Оскар"-2018 "Нелюбовь". Также Александр Звягинцев получил специальный приз за серию документальных фильмов про Нюрнбергский процесс.

Премию как лучшему актеру дали Евгению Миронову, сыгравшему в картине "Время первых". Лучшей актрисой была признана Ирина Горбачева за ленту "Аритмия". Алиса Фрейндлих и Владимир Ильин взяли премии за лучшие актерские работы второго плана за работы в фильмах "Карп отмороженный" и "Время первых". Фрейндлих не смогла приехать в Москву, чтобы лично получить награду.

Премии "Золотой орел" за вклад в кинематограф в этом году удостоен глава Союза театральных деятелей России, народный артист РСФСР, актер и режиссер театра и кино Александр Калягин. Награду ему вручила режиссер Светлана Дружинина, отметившая, в частности, что у Калягина огромное количество ролей, и все — с потрясающими интонациями. Зал встретил артиста стоя. "Сразу скажу обыкновенные человеческие слова: спасибо всем академикам, я на церемонии впервые", — сказал лауреат.

Премией за лучший сценарий награждена Анастасия Пальчикова ("Большой"). Лучшим телесериалом длительностью более 10 серий стали "Оптимисты", неигровым фильмом — "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека" Олеси Фокиной. Лучшим анимационным фильмом признана лента "Два Трамвая" Светланы Андриановой. Работа "Время жить, время умирать" Михаила Полякова стала первой в категории "Лучший короткометражный фильм". Также экспертный совет отметил Елизавету Боярскую за роль в сериале "Анна Каренина" и Сергея Пускепалиса за сериал "А у нас во дворе".

Награды за грим и пластические спецэффекты получили Петр Горшенин и Ольга Афиногенова ("Последний богатырь"). Лучшими художниками-постановщиками признаны Сергей Февралев и Юлия Макушина ("Анна Каренина. История Вронского"), художником по костюмам — Екатерина Шапкайц ("Викинг"). Кроме того, "Викинг" получил награды в номинациях "Лучшая работа звукорежиссера" (Владимир Литровник и Павел Дореули) и "Лучшая операторская работа" (Игорь Гринякин).

Лучшей музыкой к фильму стала работа Юрия Потеенко в картине "Время первых". В номинации "Лучший монтаж" победили Мария Сергеенкова и Серик Бейсеуов ("Салют-7"). Студия CGF получила награду "Лучшие визуальные эффекты" за фильм "Время первых".

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Национальная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет, а присуждают премии по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Победителям вручают выполненную из позолоченного серебра фигурку "Золотой орел" на основании из редкого вида итальянского мрамора, дополненном бриллиантом.