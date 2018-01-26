Карякин переиграл Крамника на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в рамках 11-го тура престижного турнира в голландском городе Вей-ан-Зее играл с соотечественником Владимиром Крамником. Партия россиян прекратилась на 59-м ходу, а победу одержал Карякин, который играл белыми.

Помимо данного российского противостояния между собой играли и другие представители России. Так, Максим Матлаков и Петр Свидлер победителя не выявили, сыграв вничью.

В остальных партиях дня были зафиксированы следующие результаты: Вишванатан Ананд из Индии одержал победу над китаянкой Хоу Ифань, еще один индус Башкаран Адхибад разошелся ничьей с китайцем Вэй И, американец Уэсли Со победил Гавейна Джонса из Англии, Фабиано Каруана (США) переиграл голландца Аниша Гири, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с Магнусом Карлсеном из Норвегии.

По итогам 11-го тура лидерами турнира являются Карлсен, Мамедьяров и Гири, на счету которых по 7,5 балла. Следом расположился Ананд с семью пунктами, а далее Карякин, Крамник и Со (6,5 балла). У Свидлера 5 баллов, Матлаков, Вэй И и Каруана имеют в своем активе по 4,5 балла.