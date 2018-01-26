Сугроб на Лужнецком мосту стал причиной опрокидывания такси

По данным источника в экстренных службах столицы, в Москве на Лужнецком мосту в результате наезда на крупный снежный сугроб опрокинулась автомашина такси.

Факт ЧП уже подтвердили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, уточнив, что в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.