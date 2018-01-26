Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии"

Украинские националисты и группировки, сотрудничавшие с Третьим Рейхом официально признаются преступными. Гражданам, которые будут это отрицать, грозит наказание. Нарушителям светит до трех лет лишения свободы.

Ранее сейм признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты на территории Волыни, напоминает телеканал "Россия 24".