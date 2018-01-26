Юрлова-Перхт: отныне Олимпиада для меня больше не является спортом

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свое отсутствие в официальном списке спортсменов из России, которые примут участие в Олимпийских играх. По ее мнению, Международный олимпийский комитет позабыл о главных принципах проведения Олимпийских игр.

"Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на Играх-2018, — написала в своем Instagram биатлонистка. – Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях, а скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня больше не является спортом. МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена! Я не вижу борьбы с мнимым допингом – я вижу лишь дискриминацию по национальному и возрастному принципу".

Напомним, что в Пхенчхан отправится делегация из 340 человек, из которых 169 – спортсмены. Биатлонисты представлены лишь четырьмя атлетами: Антоном Бабиковым, Матвеем Елисеевым, Ульяной Кайшевой и Татьяной Акимовой.

Помимо Юрловой-Перхт в команду также не попал Антон Шипулин.