Жители Дагестана тепло встретили прославленного земляка, бойца Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прилетел в родной Дагестан, где встретился с болельщиками. Говорили не только о победах и достижениях, но и о том, как сделать спорт доступным для всех.

После очередной 25-й по счёту победы Хабиба Нурмагомедова в родном Дагестане прошла его первая встреча с болельщиками. В Хасавюрте в небольшом, но довольно уютном Доме Культуры "Водник".

Для местных жителей Хабиб — живая легенда. Каждого его боя ждут с нетерпением, а возвращения на Родину из Лас-Вегаса, где он одержал важнейшую победу над бразильцем Барбозой, тем более. Поклоннико, на встречу пришло в десятки раз больше, чем вмещает Дом Культуры. Такой тёплый приём, по словам Нурмагомедова, очень сильно мотивирует его.

"У кого-то есть выбор, у меня, например, нет выбора. До того дошло, что если кто-то проиграет, этого никто не заметит, а если проиграю я это заметят все. Сделаю все, чтобы привезти пояс в Россию", — заявил Хабиб Нурмагомедов, боец смешанного стиля.

Встреча Нурмагомедова с фанатами была также приурочена к социальному проекту "Ограниченные возможности, но безграничные способности". И вместе с Хабибом вторым главным спикером на мероприятии был паралимпиец, чемпион Европы по настольному теннису - Расул Назиров, который, поблагодарив болельщиков, Хабиба, упомянул и о важнейшей проблеме сейчас — об отстранении наших олимпийцев и паралимпийцев от Олимпийских игр.

"Вот всю жизнь занимаешься, и вот под конец тебе говорят — Вы не едете , конечно, это как Владимир Владимирович сказал, удар в спину. Они вот так не по-человечески, не по-мужски поступают, лишая возможности выступать", — уверен Расул Назиров, чемпион Европы по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В завершении вечера команда Хабиба приготовила для собравшихся небольшой фильм про закулисье последнего боя Нурмагомедова и Барбозы. Ну и конечно, куда без народных танцев!