"Салют-7" получил Гран-при "Золотого орла"

В Москве состоялась 16-я церемония вручения национальной кинопремии "Золотой орел". По традиции, она прошла в первом, самом большом павильоне "Мосфильма", где снимали многие советские и российские картины. Лучшим фильмом года стала лента о подвиге советских космонавтов "Салют-7".

Улыбки на миллион, вечерние платья и смокинги – премия национальной киноакадемии все равно, что Оскар! Ещё перед началом в кулуарах жаркие обсуждения – кто же получит "Золотого Орла" в главных номинациях, ведь претенденты на статуэтку в этом году, как никогда сильны и равны! "Сейчас самое главное, что кинематографисты стали понимать, что сейчас очень важен зритель, что надо работать для него и это начинает происходить", — отметил Никита Михалков.

Первая номинация – лучший сериал. Победу присуждают создателям "Оптимистов". Многосерийной истории, которую зрители видели в эфире телеканала Россия 1. Сразу три следующих орла присвоили мини-сериалу "Анна Каренина" — за лучший телефильм, за лучшую постановку и женскую роль. После оглашения результатов Елизавета Боярская, в статусе лучшей актрисы на ТВ, говорит об успехе экранизаций классики. "В моем поколении мы сначала читали, потом смотрели. Ничего страшного, что сейчас молодое поколение привлекается к классике через форматы, снятые на кинопленку. Ведь многие потом возвращаются к первоисточнику", — считает Елизавета Боярская, актриса.

Евгений Миронов, держа в руке заветного орла за лучшую мужскую роль в картине "Время Первых", говорит о волнении и эффекте неожиданности. Особое внимание к номинации "лучшая женская роль"! В категории звёздные имена: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих и Ирина Горбачева. Итог – Золотого орла присудили ведущей актрисе из мастерской Пётра Фоменко.

Роднянский получил за фильм Звягинцева "Нелюбовь" в номинации "лучшая режиссерская работа". Александр Калягин – премия за вклад в развитие кинематографа.

Страсти на пределе перед кульминацией! Лучший фильм года – "Салют 7". Подвиг советских космонавтов на экране удостоился главного Золотого орла! "Яркое подтверждение роста и развития нашего кинематографа. Но ещё хороши и показатели, сколько зрителей ходят на российское кино, как растёт доля российского кино, какие ленты появляются, которые соревнуются уже не с Голливудом, а друг с другом", — отметил Владимир Мединский, министр культуры РФ.

А это означает, что уже в следующем году за главную премию Российской киноакадемии будет ещё более интересной и непредсказуемой. Ведь чтобы определить номинантов членам жюри проходилось совещаться часами.