"Химки" проиграли "Валенсии" в матче Евролиги, несмотря на 22 очка Шведа

В рамках баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" в выездном матче встречались с "Валенсией". Подопечные Георгиоса Барцокаса не смогли добиться третьей подряд победы в турнире, уступив со счетом 83:85. Самым результативным баскетболистом встречи стал россиянин Алексей Швед, набравший 22 очка.

Это поражение стало для химчан девятым в Евролиге при 11-ти победах. "Химки" занимают седьмую строчку, которая позволяет пробиться в четвертьфинал соревнования.

Следующим соперником подмосковного клуба станет испанская "Уникаха". Матч состоится 2-го февраля на домашней площадке "Химок".