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27 января 201800:53

В Париже из-за наводнения эвакуируют еще один музей
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Из Малого Дворца, он же Пти-Пале, планируют вынести около 5 тысяч экспонатов. Тем временем, из пригородов Парижа людей эвакуируют на лодках. Прекращено движение электричек, которые проходят возле Нотр-Дама и Эйфелевой башни. Пик наводнения, по прогнозам синоптиков, ожидается в Париже в эти выходные. Российский МИД призвал туристов при поездке во Францию учитывать эти обстоятельства, сообщает телеканал "Россия 24".

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