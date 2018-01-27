Депутаты ГД РФ приняли законы о волонтерах и билетах на ЧМ-2018

Депутаты ГД РФ приняли законы о волонтерах и билетах на ЧМ-2018Читайте нас в Telegram
Госдума приняла в окончательном чтении так называемый закон о волонтерах. В документе уравниваются понятия "волонтерство" и "добровольчество". Кроме того, определен порядок взаимодействия этих организаций с властями.
В споре о том, чем отличается волонтер от добровольца, поставлена точка. Теперь официально эти два понятия равны. Депутаты в окончательном третьем чтении приняли законопроект, который регулирует безвозмездную деятельность. Документ коснется примерно 7 миллионов человек. Именно столько, по некоторым подсчетам, волонтеров в России.
Например, инициатива предусматривает создание единой информационной системы — она будет включать данные о волонтерах и добровольческих организациях. Как уверены авторы, это позволит достичь четкого взаимодействия с государственными и некоммерческими структурами, которые нуждаются в безвозмездной помощи. Новый законопроект повышает правовую защищенность добровольцев — они получат дополнительные гарантии.
Инициатива устанавливает все точки над i: определяется статус волонтеров и добровольческих организаций, полномочия органов власти, требования для тех, кто хочет безвозмездно помочь. Например, добровольцы-поисковики или люди, желающие стать волонтерами во время чрезвычайных ситуаций, должны пройти дополнительную подготовку. Законопроект касается и религиозных организаций. Согласно тексту, они будут вправе привлекать людей для подготовки своих богослужений.
За незаконную продажу билетов на чемпионат мира по футболу станут штрафовать. Это еще один законопроект, который Госдума сегодня приняла в окончательном третьем чтении. Санкции последуют, если реализация происходит без заключения соглашения с ФИФА или уполномоченными организациями.
Гражданина накажут штрафом в размере до 25-кратной стоимости билета. Юридическое лицо заплатит миллион. Более того, за такое правонарушение деятельность предприятия может быть приостановлена на 3 месяца. Предусматриваются санкции и за продажу фальшивых билетов. Для граждан штраф — до 70 тысяч рублей, для компаний — до полутора миллионов.
Несмотря на пятничный короткий день, депутаты многое успели из повестки. Всю следующую неделю они будут работать с избирателями в регионах. Снова на пленарное заседание парламентарии соберутся 7 февраля.
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