Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед" с победы в матче Кубка Англии

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в матче 1/16 финала Кубка Англии на выезде встречался с "Йовил Таун". Поединок завершился разгромной победой подопечных Жозе Моуриньо со счетом 4:0. Голами за манкунианцев отличились Маркус Рэшфорд, Андер Эррера, Джесси Лингард и Ромелу Лукаку.

Отметим, что за "красных дьяволов" свою первую игру провел чилийский новичок Алексис Санчес. Он провел на поле 72 минуты и успел отметиться своим первым результативным действием за свою новую команду – голевой передачей на Эрреру в моменте со вторым голом.

Следующий соперник "МанЮнайтед" по Кубку Англии станет известен по итогам жеребьевки.