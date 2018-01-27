Криштиану Роналду намекнул на продолжение карьеры в "Реале"

Португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду намекнул на то, что не видит причин для ухода из своей нынешней команды. По его словам, его абсолютно все устраивает в проживании в столице Испании.

"Безусловно, мне нравится жить в Мадриде, ведь я живу здесь с 2009 года, – приводит слова Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание Marca. – Мне нравится местная погода, люди, более того, отсюда можно на автомобиле доехать до Португалии. Я считаю Испанию отличной страной, и в ней я хотел бы остаться. К тому же, я люблю свой клуб".

Напомним, что ранее появлялась информация, согласно которой Роналду может покинуть "Реал". Сообщалось, что у игрока конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом.