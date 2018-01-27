США будут представлены самым большим количеством атлетов на Олимпиаде-2018

На предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, сборная США поедет с рекордной заявкой спортсменов. В общей сложности американскую команду будут представлять 242 олимпийца, из которых 107 женщин и 135 мужчин.

Стоит отметить, что прежний рекорд по численности сборной команды принадлежит также команде Штатов – на сочинскую Олимпиаду в 2014 году приехало 230 атлетов. Тогда это помогло американцам занять третью позицию в общекомандном зачете. В их активе было 28 медалей, из которых 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил заявку команды под названием "Олимпийские спортсмены из России", в которую вошли лишь 169 атлетов.