Никки Хейли отрицает свою романтическую связь с Дональдом Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала отвратительными слухи о том, что у нее есть романтическая связь с президентом. В интервью изданию "Политико" она прокомментировала скандальную книгу "Огонь и ярость" журналиста Майкла Вулфа и заявила, что никогда не оставалась с Дональдом Трампом наедине. По словам дипломата, она часто сталкивалась в жизни с тем, что крупные успехи женщин объясняют не их способностями, а помощью влиятельных мужчин.

Личный адвокат Дональда Трампа направил автору и издателю книги письмо с требованием приостановить публикацию и распространение скандального бестселлера, отмечает телеканал "Россия 24". В числе прочих фактов, в книге упоминается, что Трамп не рассчитывал на победу в президентской гонке, его жена не хотела быть первой леди, а некоторые сотрудники Белого дома обеспокоены психическим здоровьем президента.