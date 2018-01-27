Президентские выборы в Чехии завершаются

В субботу вечером станет известно имя победителя президентских выборов в Чехии. Второй день второго тура голосования завершится в 16.00 по Москве.

За пост лидера государства борются два кандидата. Это действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Национальной академии наук – Иржи Драгош. Сами они проголосовали уже в пятницу. Как отмечает телеканал "Россия 24", явка на участки довольно высока. Накануне в голосовании приняли участие более 60-ти процентов чешских граждан.