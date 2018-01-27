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27 января 201806:42

Пентагон потратит $24 миллиона на новые холодильники для президентского самолета

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Новые холодильники для самолёта Дональда Трампа обойдутся почти в 24 миллиона долларов. Такая сумма отмечена в базе данных о госзакупках Пентагона.

Требования к этим пяти холодильникам – особые, отмечает телеканал "Россия 24". В них должно уместиться, как минимум, три тысячи обедов. Таким образом, в случае непредвиденных ситуаций, например, войны, на несколько недель можно будет обеспечить питанием всех на "борту номер один". Холодильники, которые работают там сейчас, были установлены в 1990-ом году. И их надежность уже снизилась.

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