Ожившая сказка: воспитанникам детских домов Архангельска показали новый спектакль

В Архангельске к постановке спектакля "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" привлекли детей с ограниченными возможностями. В рамках благотворительного проекта прошел конкурс рисунков для воспитанников детских домов и интернатов области. Спектакль прошел 26 января.

Инклюзивность этого спектакля начинается со зрителей. Теперь они обитатели Изумрудного города, а там, как известно, все носят зеленые очки, чтобы не ослепнуть от великолепия. На задние ряды уселись деревянные солдаты, а рядом со сценой — девочка в костюме Страшилы. Полное погружение в сказку обеспечено.

А вот и они — приспешники Урфина Джюса. Деревянные солдаты, которых оживил порошок злой Гингемы. На сцене Архангельского театра Драмы и профессиональные, и начинающие артисты и, конечно, те, ради кого всё и было задумано — дети с ограниченными возможностями здоровья. Инициатор проекта — благотворительная организация "Время Добра".

Перед выходом на сцену мама поправляет Жене наряд. Девочка занимается в инклюзивной театральной студии. В спектакле у неё роль жителя Голубой страны — жевуна. "Очень интересно с настоящими актерами выступать, и, все-таки, на главное сцене Архангельска — здесь надо быть очень уверенным", — признается Евгения Молоковская, участница спектакля "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".

Спектакль "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" — победитель конкурса президентский грантов. Режиссёр Анастас Кичик.

Зал зрители покидают под большим впечатлением. "Приобщиться, принять участие в преображении жизни для тех ребятишек, которые не всегда находят должное место в обществе, и увидеть их улыбки, счастье — это и для взрослого большое событие", — делится впечатлениями Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.

Но на этом волшебство не заканчивается. Постановку вновь покажут в театре 9 марта и 25 апреля.

Так или иначе. в спектакле была задействована вся Архангельская область, организаторы запустили конкурс рисунков, в нем участвовали воспитанники детских домов, интернатов и школ, кто-то изобразил Страшилу, кто-то деревянных солдат, не обошлось и без главного злодея Урфина Джюса.

Уже сейчас творческая группа готовит еще один спектакль по сказкам Сергея Козлова. Премьера пройдёт на сцене Ленсовета в Петербурге.