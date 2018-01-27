Эмиль Иверсен: в отсутствие Устюгова ценность победы снижается

Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен прокомментировал недопуск на Олимпиаду в Южной Корее российского лыжника, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова. "Даже если я выиграю Олимпиаду, эта победа не будет столь ценной! Ведь на играх не выступит мой основной соперник", — подчеркнул он.

Как и целый ряд ведущих российских спортсменов, Устюгов не попал в список допущенных к Играм в Пхёнчхане, причем, без каких-либо объяснений — никаких обвинений атлету не предъявлено. Сергей Устюгов и его партнер по сборной Глеб Ретивых уже направили в МОК письмо с просьбой разъяснить причины столь странного решения, сообщает телеканал "Россия 24".