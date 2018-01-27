Приморье сковали аномальные морозы

Аномальные морозы и метели завладели Приморьем: в некоторых районах температура понизилась до минус 44 градусов. За прошедшие сутки в регионе произошло 20 аварийных отключений отопления.

Несмотря на то, что ремонтные бригады работают, несколько "холодных" точек остается до сих пор. Предприятия ЖКХ и энергетики региона работают в усиленном режиме, отмечает телеканал "Россия 24".

Кстати, экстремальные холода влияют не только на людей — в Приморье они напугали даже дальневосточных леопардов. Специалисты называют этих редких кошек самыми устойчивыми к морозам, однако нынешний минус загнал хищников в пещеры, что подтвердили камеры слежения. С помощью этих камер ученые наблюдают за обитателями национального парка "Земля леопарда".