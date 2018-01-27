РФС обиделся на президента Федерации футбола Норвегии

РФС обиделся на президента Федерации футбола НорвегииЧитайте нас в Telegram
Президент Федерации футбола Норвегии Терье Свенсен призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) приложить больше усилий в расследовании допинга в российском футболе. На его взгляд, если вина России будет доказана, то ее сборную необходимо будет отстранить от участия в домашнем чемпионате мира по футболу.
Российский футбольный союз (РФС) в ответ на заявление норвежского функционера принял решение подать жалобу в комитет по этике ФИФА. Временно исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев признался, что в организации не могли просто так оставить эти высказывания.
"Мне жаль, что наши норвежские коллеги стали высказываться в столь абсурдном ключе, даже не попытавшись цивилизованно пообщаться, — приводит слова Алаева ТАСС. – Именно поэтому мы были вынуждены заговорить на юридическом языке. Мы не позволим бросать тень на российский футбол и, как и обещали, попросили следственную палату комитета ФИФА по этике провести собственное расследование в связи со словами Свенсена".
Кодекс ФИФА по этике гласит, что члены международных федераций должны соблюдать принцип "честной игры", причем это касается не только футболистов. Спорт должен быть без политики, дискриминации и, конечно, это принципы уважительного отношения друг к другу. Нам жаль, что эти элементарные вещи необходимо объяснять юридическим языком."
Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Саранске и Самаре.
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