Австралийский футболист Тим Кэйхилл возвращается в Англию

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэйхилл в ближайшем времени вернется в Англию, где провел лучшие годы своей карьеры. 38-летний полузащитник подпишет контракт с одним из клубов Чемпионшипа.

Тим Кэйхилл отыграл в Англии 14 лет – 6 за "Миллуолл" и 8 за "Эвертон". В последствии австралиец выступал в МЛС, китайской лиге, а в прошлом году Тим был футболистом "Мельбурн Сити". Контракт Кэйхилла закончился, полузащитник стал свободным агентом и намерен поиграть в Англии.

В услугах Кэйхилла заинтересованы две команды – бывший клуб Тима лондонский "Миллуолл" и "Ноттингем Форест". Причем агенты футболиста склоняются ко второму варианту продолжения карьеры. Тим определится со своим будущим до закрытия трансферного окна.