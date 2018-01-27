Американцы Дэвис, Кларк и Рэндалл едут на свою пятую Олимпиаду

США отправит на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане делегацию из 242 спортсменов. Это самое большое представительство американской сборной за всю историю зимних Олимпиад.

В составе сборной США 107 женщин и 135 мужчин. Американцы выступят во всех дисциплинах и будут бороться за 97 комплектов наград.

Для трех американских олимпийцев Келли Кларк (сноуборд), Киккан Рэндалл (лыжные гонки), Шани Дэвиса (конькобежный спорт) Игры в Пхенчхане станут пятыми в карьере. В американской делегации 10 олимпийских чемпионов и 37 призеров Олимпиад. 139 спортсменов – более половины – впервые выступят на Олимпиадах.