Посол США: Москве и Вашингтону необходимо работать над снятием санкций

Посол США в России Джон Хантсман дал интервью "Интерфаксу". Дипломат уверен, что обеим странам в 2018 году необходимо решать проблемы в отношениях. В частности, нужно устранить причины, из-за которых США ввели санкции против России. "Мы не можем бесконечно жить в мире санкционных отношений", — сказал Хантсман. Посол предложил "засучив рукава работать над таким вопросами, как Украина".

Хантсман попросил Москву отнестись спокойно к так называемому "кремлевскому докладу". Посол напомнил, что введение новых санкций против россиян было одобрено Конгрессом еще в августе прошлого года, и голосование 29 января будет "просто реализацией результатов". "Я призываю воспринимать этот доклад, именно исходя из его реальной, а не надуманной сути, и без эмоций", — сказал Хантсман.

Конгресс может как засекретить содержание доклада, так и предоставить его широкой общественности, пояснил посол.

Джон Хантсман высказал пожелание, чтобы президент Дональд Трамп уделял бы больше времени отношениям России и США. Прогресс нужен обоим государствам, уверен дипломат. "Контроль над вооружениями будет хорошим моментом, где мы увидим шаг в очень важном направлении", — сказал Хантсман. В качестве примера он привел совместную работу военных России и США в Сирии.