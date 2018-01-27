Взрыв в центре Баку: возможно, есть погибшие

В центре Баку произошел взрыв в многоэтажном жилом здании на улице Диляры Алиевой, пострадал один человек, сообщило МЧС Азербайджана. Нанесен ущерб находящимся поблизости торговым объектам.

Взрыв произошел у станции метро "28 мая", его причиной, по предварительным данным, была утечка газа, передает РИА Новости. По сообщению пресс-службы МЧС республики, пострадал продавец канцелярского магазина, получивший ожоги различной степени. Ведется расследование.

При этом агентство Trend сообщало о двоих погибших, сославшись на данные полицейских, находящихся на месте происшествия.