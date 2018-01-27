"Спартак" интересуется хавбеком "Дженоа" Таарабтом

Полузащитник Адель Таарабт, имеющий паспорта Франции и Марокко, попал в сферу трансферных интересов чемпионов России из московского "Спартака". Хавбек, права на которого принадлежат португальской "Бенфике", выступает в аренде в итальянской "Дженоа".

Правда, трансфер Таарабта состоится только в том лучае, если "красно0белые" не смогут договориться с бельгийским "Андерлехтом" по Софьяну Ханни, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. В текущем сезоне Таарабт принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи.