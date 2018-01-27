Ушел из жизни известный журналист-международник Борис Туманов

Журналист-международник Борис Туманов скончался на 80-м году жизни в ночь на субботу. Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщил ТАСС сын журналиста, Григорий Туманов, Борис Туманов скончался дома, среди родных.

"Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения", — написал Григорий Туманов в социальной сети Facebook.

Похороны Бориса Туманова запланированы на понедельник.