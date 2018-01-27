Захарова: американцы наобещали курдам райские кущи, а потом предали

Захарова: американцы наобещали курдам райские кущи, а потом предалиЧитайте нас в Telegram
Вроде бы только-только в Сирии обозначилась перспектива хоть какого-то успокоения, как началась операция, которую на севере страны затеяла Турция против курдов. Турки решают свои задачи. Характер их таков, что собранный по инициативе Франции Совбез ООН по этому поводу ограничился консультациями. Все это так, но не сорвет ли это участие курдов в Конгрессе сирийского национального диалога, который скоро должен пройти в Сочи и где ждут без малого 1600 участников?
О том, какие вокруг Сирии разворачиваются новые интриги, можно судить по приходящим сообщениям. Так, источник агентства РИА Новости, близкий к организации конгресса, заявил, что в Сочи, в частности, планируется принять документ, известный, как "Точки соприкосновения позиций сирийских сторон". Хорошее дело. Но будет ли кому с кем соприкоснуться? Также появилось сообщение в Тwitter, что конгресс в Сочи собирается бойкотировать оппозиционный Высший комитет по переговорам, противопоставляя его "женевскому формату", хотя даже в ООН эти форматы называют взаимодополняемыми. Так кто за кем стоит? Об этом в интервью "Вестям в субботу" рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Мария Владимировна, я этот глобус у вас даже не рассматривал никогда. Здесь же все конференции: Тегеран, Москва, Потсдам…
- Артефакт.
- У меня такое ощущение, что судьбы мира сейчас решаются.
- Глобус старый, поэтому все границы, все по-другому, да и реалии, в общем-то, иные.
- Реалии иные, но территориальная целостность Сирии здесь отображена вполне верно.
- Пока держится.
- До того как я вас спрошу про Африн, уточню про ремарку постоянного представителя Франции в Совбезе ООН, страны, по инициативе которой Совбез обсуждает сирийскую тему. И он предположил, что Сирия необязательно сохранится как единое государство. Это противоречит позиции Москвы?
- Я думаю, что это не оговорка. Это уже заявление по Фрейду. То, о чем наши западные коллеги многие годы думали. Об этом мы говорили буквально недавно и отмечали, что все действия так называемой коалиции, в частности, Соединенных Штатов и их ближайших союзников вот в этой игре указывают на то, что, к сожалению, единство, территориальная целостность Сирии не на повестке дня у западных государств.
- Давайте вернемся к тем заявлениям, которые сделали Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Российские военные там были, но их вовремя вывели при начале турецкой операции. Турки действительно обо всем сообщали Москве?
- Здесь, мне кажется, нужно делать акцент совершенно на другом. В последнее время мы слышали очень много заявлений от курдских политиков, которые все как под копирку говорили о том, что якобы Россия их предала. Хотелось бы напомнить — хотя, мне кажется, это даже странно делать — что именно Российская Федерация на протяжении многих лет говорила и призывала все международное сообщество, которое занималось сирийской проблематикой, учитывать курдский фактор. И это я сейчас говорю достаточно мягко, а мы это делали очень конкретно в ходе переговоров в многосторонних форматах и в ходе переговоров с турецкими, американскими, ближневосточными коллегами — со всеми. И мы делали это, как мне кажется, в гордом одиночестве. Поэтому наша идея и наша концепция заключались в том, что, политически вовлекая курдов в процесс переговоров, учитывая, какую роль они играют в жизни, в частности, Сирии, можно двигаться именно к единой многоконфессиональной и многонациональной, сильной и свободной демократической Сирии. Но ведь были другие игроки, которые разыгрывали национальную карту, национальное самосознание курдского населения, обещали золотые горы, какие-то там райские кущи. И во многом они действительно предали и обманули. Наша позиция какова была, такой и осталась: без курдского населения движение вперед будет крайне сложным.
- Вы вторите Министерству обороны России.
- Да, что неудивительно.
- Недавно российское военное ведомство указало на то, что это американцы вооружали курдские отряды на сирийской стороне, по причине чего Турция начинала эту операцию.
- А потом их предали. Потому что те посылы, те намеки и те прямые обещания, то воодушевление, которыми наделяла американская сторона курдское население, вылились в то, что мы сейчас видим. И это повергает многих обозревателей, наблюдателей в состояние не просто недоумения — это на грани ужаса, потому что идут ожесточенные боевые действия. Вопрос тогда к той же самой американской стороне: как обещали и в последний момент взяли и бросили? Вопрос ко многим, кто разыгрывал национальную карту. А мы-то с вами знаем, что в основе практически всех конфликтов, как правило, лежат вопросы национального самосознания и религиозные факторы.
- Получается, американцы выбирают в таком случае между курдами и сохранением или несохранением Турции в НАТО?
- Я думаю, что это вопрос к американским аналитикам. Действия, как вы видите за много лет на примере этого региона, показывают, что политика очень хаотична, она меняется в зависимости от прихода того или иного представителя той или иной группировки, истеблишмента и так далее. Поэтому я не думаю, что здесь есть глубокая мотивация.
- Давайте в таком случае эту тему закончим, потому что можно сойти с ума. Курды сирийские, турецкие, иранские, туркмено-сирийские и так далее… Но есть вполне понятный и очевидный сюжет. Скоро состоится не только заседание Совета Безопасности ООН, но и сирийский диалог в Сочи, куда российская сторона пригласила в том числе и курдов.
- Да, но мы не просто пригласили, это было не так просто. Потому что огромное количество игроков делали все для того, чтобы именно курдское население, даже не население, а курдские представители, туда не приехали. Наша позиция была принципиальной. Мы говорим о том, что широкий диалог о судьбе большой страны, в которой курдское население занимает не последнее место, просто по-другому невозможен.
- А что, если курды не приедут?
- Они приедут. Вопрос относительно того, кто приедет, а кто не приедет, задают очень часто в последние дни. Вопрос не в том, что важно для российской стороны: приедут или нет. Это не вопрос нашего какого-то самосознания или каких-то амбиций, дело-то не в этом. Это же не соревнование. У нас достаточно международных мероприятий, которые мы успешно проводим на территории Российской Федерации. Дело-то в другом. Мы даем как раз политическим партиям, оппозиции, включая курдов, все возможности, предоставляя инфраструктуру, и наше политическое влияние на ситуацию. Мы им предоставляем специально отведенные возможности для того, чтобы они начали говорить о судьбе своей страны. Поэтому это вопрос не наших амбиций. Это вопрос того, что они могут упустить свою историческую возможность на построение заново государства на всех тех принципах, о которых мы говорили.
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта суперкара Audi
- Новая версия Lada Vesta: первые изображения
- Девушка бросила парня, узнав, что его Porsche - китайская копия
- На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
-
Веселые носочки, вышиванка-призрак и другие курьезы Давоса
- Сенчина боролась с раком, но выходила на сцену - и улыбалась
- Вместо картины Ван Гога Трампам предложили золотой унитаз
- У Риз Уизерспун и Опры Уинфри нашли лишние конечности
- В Японии начали выращивать бананы со съедобной кожурой
- Мумия XVIII века оказалась предком главы МИДа Британии
-
Moody’s повысило прогноз по рейтингу России
- МЭР объяснило причины спада промышленности
- Сорос назвал криптовалюты "пузырем"
- Преступный мир готовится к Brexit
- Убыль населения: 10 стран вымирающих стран
-
Путин предложил назначить Зорькина главой Конституционного суда
- Гордон написала заявление о снятии с выборов
- Трамп надеется на диалог с Россией
- США расширили антироссийские санкции
- Земан рассказал, почему Чехия не торопится с переходом на евро
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушла из жизни Людмила Сенчина (1950 - 2018)
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Сэндвичи вредят окружающей среде
- Обнаружены самые древние останки Homo Sapiens за пределами Африки
- Устранение "зомби-клеток" из мозга спасёт от болезни Паркинсона
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Порошенко заврался в интервью Bloomberg
Париж превратился в озеро с гигантскими крысами
Киев пригрозил Москве новыми чужими санкциями
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря
Британцы защитятся от "российской агрессии" новым радаром
Жюри "Золотого орла" влюбилось в "Салют-7"
Саакашвили позвал киевлян на новый марш
Поклонская пригласила Трампа в Крым
Курский вокзал "заминировали" вслед за Киевским
Порошенко заявил, что меняет мир к лучшему
"Пионер" отменил показ "Смерти Сталина"
Взрыв в центре Баку: возможно, есть погибшие
В Гонконге нашли японскую авиабомбу
В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами
Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
Программа "Индустрия кино" от 27 января 2018 года
Игры приносят в 10 раз больше денег, чем кинотеатры
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере