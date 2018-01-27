Порошенко заявил, что меняет мир к лучшему

Петр Порошенко заявил, что повторение преступлений, подобных Холокосту, недопустимо. По его словам, вместе со всем миром Украина отстаивает идеалы человечности, достоинства и свободы. "Помним и меняем мир к лучшему", — написал президент на своей странице в Facebook.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 стран, передает РИА Новости.