Киев пригрозил Москве новыми чужими санкциями

Украинский президент Петр Порошенко приветствует решение Минфина США о расширении списка санкций против России "за ее грубую агрессию против Украины". Политика санкций против России, по его мнению, "будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность".

На эту мысль Порошенко навели его встречи с представителями США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ощущениями от которых украинский президент поделился в своем микроблоге в "Твиттере".

Накануне США в связи с ситуацией на Украине ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины — главным образом, из непризнанных республик ЛНР и ДНР, — и девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в России. Среди прочих в санкционный список попали высокопоставленные российские чиновники, структуры "Сургутнефтегаза" и другие компании из РФ, передает РИА Новости.

Одна из фигурантов санкционных списков Вашингтона и Евросоюза — депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Екатерина Губарева — рассказала в интервью, что западные санкции никак не отразились на ее жизни. Однако сам факт внесения того или иного политика в санкционный список, по ее мнению, показывает, что он "сделал что-то значимое".

Губарева была включена в санкционные списки США и ЕС еще в 2014 году — в самом начале конфликта в Донбассе. Тогда она занимала пост министра иностранных дел ДНР. По ее словам, попадание в санкционный список ей "не мешает": у нее нет ни счетов, ни бизнеса за границей, и она постоянно находится на территории либо России, либо ДНР, либо соседней ЛНР.

"Здесь мы в безопасности. В отношении преследований опасения нет", — сказала она. Само появление санкционных списков, по ее мнению, показывает, что в Европе или США "не способны к переговорам и не хотят понять, что мир может меняться без их участия".

"Это списки достаточно достойных людей. Внесение в эти списки означает, что ты что-то сделал значимое", — добавила Губарева.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, число жертв конфликта на Украине уже превысило 10 тысяч человек.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, и что в России заинтересованы в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.