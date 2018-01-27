Коллеги-биатлонисты поддержали россиянку Екатерину Юрлову-Перхт

Три ведущие биатлонистки – финка Кайса Мякяряйнен, француженка Мари Дорен-Абер и норвежка Тириль Экхофф выразили поддержку российской спортсменке Екатерине Юрловой-Пехт. Также свою солидарность с Екатериной выразили француз Антонен Гигонна и словак Мартин Отченаш.

Лидер женской сборной России Юрлова-Перхт была вычеркнута МОК из списка участников Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Екатерина на своей странице в социальной сети написала, что Игры больше не являются для нее прибежищем спорта.

Коллеги не остались равнодушными к реакции Екатерины. Свою поддержку российской спортсменке выразили Мякяряйнен, Дорен-Абер, Экхофф, Антонен Гигонна, Мартин Отченаш, многие другие, написавшие свои комментарии. Биатлонисты сочли отстранение Юрловой от Игр несправедливым.