В Питере поймали похитителей 42 тонн консервов и бананов

Полиция Санкт-Петербурга пресекла преступную деятельность очередной организованной группы, пишет ТАСС.

Подозреваемые, которым от 30 до 48 лет, ухитрились украсть с консервного завода 42 тонны консервов. Стоимость похищенного оценили в 5 миллионов рублей.

На другом заводе группа провела махинацию с грузом бананов. Они украли 22 тонны бананов стоимостью около 1,3 миллиона рублей.

Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, участников сообщества проверяют на другие преступления и ищут возможных соучастников.