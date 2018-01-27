"Барселона" хочет пригласить полузащитника "Гремио" Рамоса

Перспективный хавбек бразильского футбольного клуба "Гремио" Артур Рамос может оказаться в стане испанской "Барселоны". Каталонцы намерены провести переговоры с агентами игрока и представителями его команды. Ранее на Рамоса претендовал мадридский "Реал".

Официальное предложение "Барсы" по возможному трансферу 21-летнего футболиста может оставить от 28 до 30 млн евро, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на UOL Esporte. Однако эта сумма покроет только 60% стоимости игрока, так как 40% поделены между агентом Артура Жорже Машадо и бизнесменом Сельсо Риго.

И в любом случае, бразильский футболист вряд ли окажется в составе "Барселоны" ранее лета 2018 года. Даже в случае достижения договоренности он будет играть за "Гремио" минимум до июля, но есть вероятность, что Рамос проведет в Бразилии весь 2018 год.