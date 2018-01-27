В дипквартале Кабула прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства других государств и правительственные здания. По сообщению афганского телеканала TOLOnews со ссылкой на медиков, в результате взрыва пострадали как минимум 50 человек, хотя первоначально со ссылкой на данные афганского Минздрава сообщалось о 18 пострадавших.

По данным телеканала 1TV, взрыв произвел террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Многие здания повреждены, в них выбиты окна, передает РИА Новости. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок. При этом посольство России в Кабуле располагается на удалении от дипломатического квартала.