В Японском море найдены два плота с "Востока"

Как сообщили в спасательно-координационном центре "Владивосток", в Японском море нашли два плота, принадлежащих рыболовецкому судну "Восток". Людей на них не было.

"Восток" исчез утром 25 января, когда начал работу его аварийный радиобуй. Среди 20 членов экипажа — уроженцы разных областей России, а также Украины, Молдавии и Азербайджана, пишет РИА Новости.

За время поисковой операции удалось поднять спасательные жилеты и круги, рыболовецкий буй, швартовую бухту, но никого из людей.