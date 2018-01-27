Тиллерсон назвал "Северный поток-2" угрозой стабильности

Америка поддерживает Польшу и выступает против проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. По его словам, "этот проект подрывает стабильность региона" и является "очередным инструментом России для политического влияния.

Польша в свою очередь рассчитывает на помощь Штатов в деле противодействия осуществлению проекта "Северный поток — 2", заявил глава МИД страны Яцек Чапутович. Кроме того, он рассказал о важности участия США в укреплении энергетической безопасности республики.

"Мы разделяем взгляд о необходимости диверсификации источников энергии, в частности за счет импорта американского сжиженного природного газа", — отметил дипломат.

Ранее, в ноябре 2017 года, польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт о поставках сжиженного природного газа из США. Это соглашение станет альтернативой закупке сырья из России, передает ТАСС.