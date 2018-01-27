Порошенко попытался напугать ЕС войной с Россией

Тема:
Обмен санкциями 27 минут назад
Порошенко попытался напугать ЕС войной с РоссиейЧитайте нас в Telegram
Страны Европы должны объединиться и создать "новую коалицию", чтобы противостоять "российской угрозе", убежден президент Украины Петр Порошенко. К этому он призвал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступая на сессии по актуальным проблемам Центральной и Восточной Европы, передает РИА Новости.
"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас, — заявляет Порошенко. — Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе".
Слова Порошенко прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT. По его мнению, такие заявления Порошенко "делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует".
До этого Порошенко больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины, напомнил Цеков, а теперь "начал пугать Европу". Это говорит о больших проблемах в политике Порошенко, считает российский сенатор: по его мнению, украинский президент "видит, что подходит к концу его президентский срок, а результаты плачевные".
Очередные призывы Порошенко едва ли кто-нибудь воспримет всерьёз, уверен Цеков. По его словам, спустя какое-то время все об этом забудут, и тот предложит ещё какую-нибудь форму сотрудничества с Европой. Однако, добавляет сенатор, мы видим: "всё больше стран ЕС понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией".
-
Западные санкции сравнили с карточной игрой и "дохлой клячей"27 минут назад
-
Поклонская пригласила Трампа в Крым1 час назад
-
Киев пригрозил Москве новыми чужими санкциями2 часа назад
-
"Санкционный принтер взбесился": США расширили санкции против РФ3 часа назад
-
Посол США: Москве и Вашингтону необходимо работать над снятием санкций3 часа назад
-
Константин Косачев одобрил намерение Японии снять санкции с России7 часов назад
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта суперкара Audi
- Новая версия Lada Vesta: первые изображения
- Девушка бросила парня, узнав, что его Porsche - китайская копия
- На кого бы подписаться: девушки, которые водят лучше мужчин
- Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
-
Веселые носочки, вышиванка-призрак и другие курьезы Давоса
- Сенчина боролась с раком, но выходила на сцену - и улыбалась
- Вместо картины Ван Гога Трампам предложили золотой унитаз
- У Риз Уизерспун и Опры Уинфри нашли лишние конечности
- В Японии начали выращивать бананы со съедобной кожурой
- Мумия XVIII века оказалась предком главы МИДа Британии
-
Moody’s повысило прогноз по рейтингу России
- МЭР объяснило причины спада промышленности
- Сорос назвал криптовалюты "пузырем"
- Преступный мир готовится к Brexit
- Убыль населения: 10 стран вымирающих стран
-
Путин предложил назначить Зорькина главой Конституционного суда
- Гордон написала заявление о снятии с выборов
- Трамп надеется на диалог с Россией
- США расширили антироссийские санкции
- Земан рассказал, почему Чехия не торопится с переходом на евро
-
Путин окунулся в прорубь на озере Селигер
- Лайнер едва не скатился в море
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
-
80-летие Владимира Высоцкого
- Церемония вручения "Золотого глобуса"
- Ушла из жизни Людмила Сенчина (1950 - 2018)
-
Популярная певица купила элитную квартиру в центре Москвы
- Москвичи скупают недостроенное жилье
- Вдова и племянница "иванушки" делят наследство
- Депутаты хотят заинтересовать арендодателей патентами
- Офисы исчезнут через 30 лет
-
Леди Несовершенство: как не стать жертвой няни-оборотня
- Сергей Собянин рассказал о новой транспортной истории Москвы
- Магия обещаний: как аферисты прикидываются юристами
- МЧС наградило прохожего, спасшего девочек из пожара
- В МГУ создали машину времени
-
Спасение троих детей от гибели в огне сделало 49-летнего москвича героем
- В Балашихе умерла избитая отчимом 3-летняя девочка
- Стали известны подробности расстрела бизнесмена на Ломоносовском проспекте в Москве
- Студент спас пассажиров неуправляемого автобуса
- Москвич забил до смерти ручную обезьянку своей знакомой
-
Обзор смартфона Huawei Honor 7X: бюджетник с "высоким" экраном
- На главной странице "Яндекса" открылся бесплатный кинотеатр
- Хакер успешно шпионил за сотнями пользователей 13 лет
- Microsoft: "заплатки" для Meltdown и Spectre серьезно замедлят ПК старше двух лет
- Смартфоны Huawei не пускают в США, опасаясь шпионажа
-
5 мифов о фитнесе, которые приносят больше вреда, чем пользы
- Родственникам разрешат находиться в реанимации
- Острый соус предотвращает рак
- 5 продуктов, которые убивают планету, но мы все равно их едим
- Опасные связи: как случайный секс связан с финансовым положением
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Десять заповедей правильной монетизации
- Стала известна дата начала новой крупной распродажи в Steam
- Nvidia советует отдать предпочтение геймерам, а не биткоину
- Косплей как форма искусства
- Фильм Гильермо дель Торо получил 13 номинаций на «Оскар»
-
Сэндвичи вредят окружающей среде
- Обнаружены самые древние останки Homo Sapiens за пределами Африки
- Устранение "зомби-клеток" из мозга спасёт от болезни Паркинсона
-
"Движение вверх" побило один из рекордов "Аватара"
- Лучшие комедии в истории
- "Скиф" уже в кино: отзывы критиков
- Это видео с Брюсом Ли стало новым вирусом
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Когда вымрут мужчины
- Американская семья вырастила 14 медведей
- Ученые объяснили, как дети сделали "пузырьковое иглу" в ванной
- Почему петуха не оглушает собственный крик
- Лицо девочки-подростка из доисторической Греции
-
Алексей Маклаков: Мне вообще везет на женщин
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Порошенко заврался в интервью Bloomberg
Париж превратился в озеро с гигантскими крысами
Киев пригрозил Москве новыми чужими санкциями
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике
Маленького Артемку спасет пересадка почки
Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря
Британцы защитятся от "российской агрессии" новым радаром
Жюри "Золотого орла" влюбилось в "Салют-7"
Саакашвили позвал киевлян на новый марш
Поклонская пригласила Трампа в Крым
Курский вокзал "заминировали" вслед за Киевским
Порошенко заявил, что меняет мир к лучшему
"Пионер" отменил показ "Смерти Сталина"
Взрыв в центре Баку: возможно, есть погибшие
В Гонконге нашли японскую авиабомбу
В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами
Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
Хит-парад. Трехдверные внедорожники, которые еще не вымерли
Программа "Индустрия кино" от 27 января 2018 года
Игры приносят в 10 раз больше денег, чем кинотеатры
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере