Порошенко попытался напугать ЕС войной с Россией

Страны Европы должны объединиться и создать "новую коалицию", чтобы противостоять "российской угрозе", убежден президент Украины Петр Порошенко. К этому он призвал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выступая на сессии по актуальным проблемам Центральной и Восточной Европы, передает РИА Новости.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия развернула необъявленную войну против всех нас, — заявляет Порошенко. — Поэтому, учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе".

Слова Порошенко прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает RT. По его мнению, такие заявления Порошенко "делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует".

До этого Порошенко больше говорил, что Россия объявила гибридную войну против Украины, напомнил Цеков, а теперь "начал пугать Европу". Это говорит о больших проблемах в политике Порошенко, считает российский сенатор: по его мнению, украинский президент "видит, что подходит к концу его президентский срок, а результаты плачевные".

Очередные призывы Порошенко едва ли кто-нибудь воспримет всерьёз, уверен Цеков. По его словам, спустя какое-то время все об этом забудут, и тот предложит ещё какую-нибудь форму сотрудничества с Европой. Однако, добавляет сенатор, мы видим: "всё больше стран ЕС понимают, что необходимо сотрудничать прежде всего с Россией".