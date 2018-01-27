Смертник подорвался в дипквартале Кабула: 10 убитых, 50 раненых

При взрыве бомбы в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан погибли десять человек. В Кабул "адскую машину" привез смертник на автомобиле, пишет РИА Новости. О пострадавших россиянах сведений нет, сообщили в посольстве России в Афганистане.

По сообщению телеканала 1TV, 50 человек ранены при взрыве на перекрестке Садорат у бывшего здания МВД. Ударная волна повредила здания и выбила окна.

Ответственность за взрыв ни одна террористическая организация пока не взяла.