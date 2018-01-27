Курский вокзал "заминировали" вслед за Киевским

Неизвестные сообщили о минировании второго за день московского вокзала — Курского. В экстренных службах сообщили, что из здания эвакуированы 700 человек. Здание осмотрели кинологи, бомб найдено не было.

Ранее 27 января поступило сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале, она оказалась ложной.

С 11 сентября по всей России прокатилась волна сообщений о ложных минированиях, атаке телефонных террористов подверглись почти четырех тысяч объектов, были эвакуированы свыше 2,6 миллиона человек, передает ТАСС.