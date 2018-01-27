Архивисты Яд ва-Шем сложили картину Холокоста из фотографий и кинолент

Архивисты Яд ва-Шем сложили картину Холокоста из фотографий и кинолентЧитайте нас в Telegram
Урегулирование в Сирии 29 января в Москве обсудят президент Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. А еще, как сообщила пресс-служба Кремля, они поучаствуют в мероприятиях по случаю памятных дат — годовщины полного освобождения Ленинграда и Международного дня памяти жертв крупнейшей трагедии в истории человечества — Холокоста. В Иерусалиме, в Музее Холокоста (Яд ва-Шем), откроется документальная фотовыставка "Вспышки памяти".
Фото шокированных немецких солдат, сделанные в гетто Варшавы и Лоджа. Съемки еврейских фотографов, запечатлевших трагедию и смерть своих родных, близких и знакомых. Работы американских и советских военкоров в освобожденных Дахау и Освенциме. Полторы тысячи фотографий и десятки кинолент из этой мозаики архивисты Яд ва-Шем сложили картину самой страшной трагедии ХХ века.
Нацисты работали в гетто так, чтобы за пределами Рейха сложилось впечатление о улыбчивых, сытых, добротно одетых еврейских детях, мужчинах и женщинах. Все эти фотографии постановочные. Их выжившие герои рассказывали о том, как их заставляли изображать веселое застолье, имитировать еврейские праздники. Правда, закончив работу на пропагандистскую машину Геббельса, эти же армейские фотографы снимали то, что видели вокруг: голод, нищету, страдание и боль.
"Нацисты придавали огромное значение пропаганде. Это было их идеологическое оружие. Им они влияли на настроения людей. Но сохранился и другой взгляд на происходившее — взгляд жертв", — сказал куратор выставки Вивиен Ория.
Ория показывает работы еврейских фотографов, узников гетто и лагерей, часто снимавших из-под полы, прятавших негативы под половицами, на дне высохшего колодца, так, как это делал погибший в 1945-м на "дороге смерти" фотограф Менделе Гроссман. Его альбом — настоящий обвинительный документ. Его фотографии чудом нашли выжившие родственники уже после окончания войны и передали в Яд ва-Шем.
Той же "дорогой смерти" шел 12-летний Томи Шахам. Сегодня он узнает себя в одном из кинокадров хроники. "Наступала Красная Армия, и немцы силой и злостью выгоняли нас, заключенных, из бараков и вели без еды в Германию. Моего отца застрелили по дороге, когда он отстал и упал", — вспоминает бывший узник Освенцима.
Сестры Леа Убер и Юдит Барнеа тоже запечатлены на фотографиях выставки. Они, близнецы, стали жертвами экспериментов Йозефа Менгеле, доктора-садиста, но сумели спастись.
"Нам тяжело говорить, — признаются женщины. — Мы обычно не даем интервью. Было так страшно, что мы стараемся не вспоминать прошлое. Нас освободили русские".
Ссотни этих фотографий свидетельствовали против нацистов в Нюрнберге. Кадры этой хроники американцы заставляли смотреть немецких обывателей, утверждавших, что им ничего не известно о зверствах СС и лагерях смерти. По этим документам выжившие находили друг друга после войны.
Сегодня это — уникальное собрание Яд ва-Шем, мемориального центра памяти жертв Холокоста, где многих из истребленных германскими фашистами шести миллионов европейских евреев можно увидеть еще живыми.
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