Подрыв кареты скорой помощи: 40 убиты, 140 ранены

Как минимум 40 человек погибли и 140 пострадали в результате взрыва в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан в столице Афганистана Кабуле, передает ТАСС. Ранее данные о 17 погибших и 110 раненых подтвердил афганскому телеканалу 1TV представитель афганского Минздрава Вахид Маджрох.

Взрыв произошел рядом с бывшим зданием МВД Афганистана. Рядом располагаются посольство Индии и Верховный совет по делам мира, созданный в 2010 году тогдашним афганским президентом Хамидом Карзаем для мирных переговоров с боевиками движения "Талибан" (запрещено в России). Как раз талибы, по данным агентства Пажвок, и взяли на себя ответственность за взрыв, передает ТАСС.

По сообщению афганского телеканала TOLOnews, террорист-смертник для подрыва использовал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. Неделей ранее, 20 января 2018 года, группа вооруженных людей напала на популярный у иностранцев отель "Интерконтиненталь" в Кабуле. По сообщению того же TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, в результате того нападения погибли 43 человека. Ответственность тогда также взяло на себя движение "Талибан", а Госдепартамент США подтвердил наличие среди жертв четверых американцев.

Информации о наличии россиян среди жертв или пострадавших в результате нынешнего взрыва в Кабуле у посольства России в Афганистане нет. Об этом сообщил пресс-атташе российской дипмиссии в Кабуле Алексей Косарев.