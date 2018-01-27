Аваков создаст патрульную полицию Крыма, которая будет работать в другом месте

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился планами "работы в Крыму". Как рассказал министр, Украина намерена укомплектовать патрульную полицию Крыма и Севастополя. Разумеется, до "освобождения" полуострова их сотрудники будут служить в других местах. В Киеве в субботу проходит итоговая коллегия МВД Украины, пишет "Интерфакс".

Республика Крым вернулась в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума.