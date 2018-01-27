Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря

Москву посетила французская актриса и режиссер Фанни Ардан. Что за необычная у нее миссия в столице на этот раз?

В небольшой библиотеке Французского института в Москве мы с мадам Ардан путешествуем по книжным полкам с русскими авторами — от буквы "Б" до буквы "Д". Мадам запинается только на Довлатове, остальное прочитано. И даже более того. "Вижу, здесь Достоевский в переводе настоящего таланта Андрея Марковича. Он перевел всего Достоевского. И "Евгения Онегина" перевел в стихах, сохранив ритм, размер. Это гений!" – признается Ардан.

Актриса беседует с российским "литературным десантом", который отправится в марте на Парижский книжный салон в рамках перекрестного Года России и Франции. В числе участников — Гузель Яхина. Ее исторический роман "Зулейха открывает глаза" получил несколько премий и теперь представлен и во Франции.

"Внимание Фанни Ардан к моей книжке меня очень трогает. Роман "Зулейха открывает глаза" вышел на французском в конце лета, и я очень рада, что она успела его прочитать", — говорит Яхина.

По образованию Фанни Ардан — политолог, хотя кто сейчас об этом вспомнит. Актриса, режиссер, женщина, она предельно отстранена от сиюминутной политики.

"Нужно подождать, пока мутная вода отстоится. В сегодняшних противоречиях между Россией и Францией речь идет, скорее, о геополитических разногласиях, о вопросах альянсов. Все мои знакомые французы, парижане любят Россию. Все восхищаются Россией! А политические игры, союзы и прочее — это мне непонятно", — отметила Ардан.

В начале 80-х соблазнительная она — соседка из одноименного фильма. Страдающая от потери драгоценного голоса оперная дива Мария Каллас. Откровенная француженка в злачном районе Пигаль из альманаха "Париж, я люблю тебя". Российская императрица в фильме "Распутин".

Магнетизм мадам Ардан играть не приходится. На пресс-конференции глава Федерального агентства по печати галантно встает, чтобы налить гостье воды, а спецпредставитель президента по культуре господин Швыдкой выражает восхищение.

"Теперь я понял, что такое "мягкая сила". Я никогда не понимал, что это такое. Глядя на вас, понял, что это существует", — сказал Швыдкой.

Оказалось, тонкостью стана в свои 68 лет госпожа Ардан обязана русским соленым огурцам. Но и они — с литературной приправой.

"Я прочла книгу Ромена Гари, где писал, что нередко его холодильник был пуст, но в нем всегда стояла большая банка малосольных огурцов. С тех пор в моем холодильнике всегда есть малосольные огурчики. Бывает, прихожу домой в полночь или в два часа ночи, в холодильнике — ничего, но огурцы есть непременно", — рассказала Ардан.

"Неистовая любовь к жизни со всеми ее крайностями" — так актриса характеризует русских. "Любви не нужны оправдания. Мне хорошо рядом с русскими", — признается Ардан.

Она была в России не раз: Москва, Петербург, Ханты-Мансийск, Иркутск, Владивосток… Теперь Фанни Ардан мечтает о российском побережье Черного моря. И непременно вернется. Уже весной.